В Приангарье решили вопрос с готовностью подтопленных школ к учебному году

ТУЛУН (Иркутская область), 15 июл - РИА Новости. Власти Иркутской области предусмотрели страховочный вариант на случай неготовности к 1 сентября некоторых школ, оказавшихся в зоне паводка, сообщил журналистам глава региона Сергей Левченко.

По его словам, школы, которые не попали в зону подтопления и в которых были развернуты пункты временного размещения пострадавших, уже освобождены, в них начинается ремонт, и к 1 сентября они войдут в строй.

"Что касается подтопленных. Мы до конца должны провести исследование, потому что там еще достаточно много воды в подвалах или вокруг. Когда мы откачиваем, вода продолжает скатываться с соседних водоносных слоев. Но обследование идет. И мы тоже задачу поставили, чтобы к 1 сентября эти несколько объектов были сделаны", - сказал Левченко.

"Тем не менее, страховочный вариант мы сделали – завтра будут приняты поправки в бюджет и заложены в статью расходов 11 школьных автобусов для того, чтобы можно было на какое-то время школьников перевозить в соседние образовательные учреждения", - добавил губернатор.