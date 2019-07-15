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РИА Новости

В Приангарье решили вопрос с готовностью подтопленных школ к учебному году

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ТУЛУН (Иркутская область), 15 июл - РИА Новости. Власти Иркутской области предусмотрели страховочный вариант на случай неготовности к 1 сентября некоторых школ, оказавшихся в зоне паводка, сообщил журналистам глава региона Сергей Левченко.
По его словам, школы, которые не попали в зону подтопления и в которых были развернуты пункты временного размещения пострадавших, уже освобождены, в них начинается ремонт, и к 1 сентября они войдут в строй.
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"Что касается подтопленных. Мы до конца должны провести исследование, потому что там еще достаточно много воды в подвалах или вокруг. Когда мы откачиваем, вода продолжает скатываться с соседних водоносных слоев. Но обследование идет. И мы тоже задачу поставили, чтобы к 1 сентября эти несколько объектов были сделаны", - сказал Левченко.
"Тем не менее, страховочный вариант мы сделали – завтра будут приняты поправки в бюджет и заложены в статью расходов 11 школьных автобусов для того, чтобы можно было на какое-то время школьников перевозить в соседние образовательные учреждения", - добавил губернатор.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.
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