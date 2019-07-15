Правительство предложит уточнить перечень фруктов и ягод для снижения НДС

"Термин плодово-ягодная продукция - довольно широкий. И у меня возник вопрос, например, цитрусовые попадают сюда или нет, бананы и так далее. В том-то и дело, что они не выращиваются (в РФ - ред.), а законопроект внесен в целях поддержки отечественного производителя. Мы представим свои предложения", - сказал Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, который рекомендовал в понедельник принять ГД этот законопроект в первом чтении.