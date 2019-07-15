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РИА Новости

Правительство предложит уточнить перечень фруктов и ягод для снижения НДС

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства "Центральное" Краснодарского края
Сбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства Центральное Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесет свои предложения ко второму чтению законопроекта о снижении НДС на плодово-ягодные культуры, которые будут касаться уточнения перечня продукции для этой льготы, сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.
Законопроект, внесенный спикером Госдумы Вячеславом Володиным совместно с лидерами думских фракций Сергеем Неверовым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР), Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") и главой комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным, снижает до 10% с 20% ставку НДС на фрукты и ягоды, включая виноград. Эту идею озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в апреле текущего года, выступая с отчетом в Госдуме, а на прошлой неделе сообщил, что принял такое решение.
"Термин плодово-ягодная продукция - довольно широкий. И у меня возник вопрос, например, цитрусовые попадают сюда или нет, бананы и так далее. В том-то и дело, что они не выращиваются (в РФ - ред.), а законопроект внесен в целях поддержки отечественного производителя. Мы представим свои предложения", - сказал Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, который рекомендовал в понедельник принять ГД этот законопроект в первом чтении.
Он добавил, что перечни продукции необходимо уточнить по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, чтобы "мы не предоставляли поддержку тому, кому не планировали".
Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 18 июля.
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