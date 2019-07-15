В Сочи задержали прогулочный катер с двукратным перегрузом

СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Прогулочный катер, который катал туристов почти с двойным перегрузом, задержан в Лазаревском районе Сочи спустя десять дней после трагедии в Джубге, произошедшей с перегруженным судном, сообщает администрация города.

Отмечается, что нарушение обнаружили в рамках операции "Курорт-2019". Инспекторы составили административный протокол, а также проверили, оснащено ли судно спасательными жилетами и аптечкой. Еще одно из обязательных требований к маломерным судам – наличие на борту средств пожаротушения.

"Перегруженный прогулочный катер задержали в Лазаревском. Катер "Марлин" перевозил 23 человека, а положено по судовому билету 12", - говорится в сообщении. Опрашиваются граждане, которые находились на судне, просматривается вся документация, лицензирование. Все материалы будут направлены в следственный комитет на транспорте для принятия решения.

По данным властей, морскими прогулками и прокатом водных средств на курорте занимаются 54 предпринимателя. "У нас хватит сил, возможностей и полномочий для того, чтобы пресечь незаконное занятие предпринимательской деятельностью, опасной для жизни наших гостей", - цитируются в сообщении слова мэра курорта Анатолия Пахомова.

Также власти города просят туристов сообщать о случаях перегруза морских судов. "Одно из первых предложений, которые я сделал - чтобы на каждом судне, у нас их более 200, было обращение к пассажирам о том, что судно рассчитано на семь человек, и если вы видите перегруз, если видите, что капитан судна не выполняет правила безопасности или судно технически неисправно, необходимо обращаться по такому-то телефону. Будут усилены контрольные мероприятия. Мы просто не имеем права допустить, чтобы произошла трагедия как в Джубге", - цитируются слова главы города.