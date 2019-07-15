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РИА Новости
Туризм

В Сочи задержали прогулочный катер с двукратным перегрузом

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВид на здание морского порта в Сочи
Вид на здание морского порта в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Прогулочный катер, который катал туристов почти с двойным перегрузом, задержан в Лазаревском районе Сочи спустя десять дней после трагедии в Джубге, произошедшей с перегруженным судном, сообщает администрация города.
Отмечается, что нарушение обнаружили в рамках операции "Курорт-2019". Инспекторы составили административный протокол, а также проверили, оснащено ли судно спасательными жилетами и аптечкой. Еще одно из обязательных требований к маломерным судам – наличие на борту средств пожаротушения.
"Перегруженный прогулочный катер задержали в Лазаревском. Катер "Марлин" перевозил 23 человека, а положено по судовому билету 12", - говорится в сообщении. Опрашиваются граждане, которые находились на судне, просматривается вся документация, лицензирование. Все материалы будут направлены в следственный комитет на транспорте для принятия решения.
По данным властей, морскими прогулками и прокатом водных средств на курорте занимаются 54 предпринимателя. "У нас хватит сил, возможностей и полномочий для того, чтобы пресечь незаконное занятие предпринимательской деятельностью, опасной для жизни наших гостей", - цитируются в сообщении слова мэра курорта Анатолия Пахомова.
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Также власти города просят туристов сообщать о случаях перегруза морских судов. "Одно из первых предложений, которые я сделал - чтобы на каждом судне, у нас их более 200, было обращение к пассажирам о том, что судно рассчитано на семь человек, и если вы видите перегруз, если видите, что капитан судна не выполняет правила безопасности или судно технически неисправно, необходимо обращаться по такому-то телефону. Будут усилены контрольные мероприятия. Мы просто не имеем права допустить, чтобы произошла трагедия как в Джубге", - цитируются слова главы города.
Перегруженный прогулочный катер с 55 отдыхающими перевернулся вблизи поселка Джубга Туапсинского района вечером 5 июля, погибли туристки из Мордовии и Белгорода. Водитель судна заключен под стражу. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Южная транспортная прокуратура также организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания.
Поселок Джубга
10 июля, 19:14
Следователи начали осмотр катера, затонувшего у Джубги
1901030
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