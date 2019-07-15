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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В ОБСЕ надеются, что Вышинского освободят 19 июля

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в понедельник выразил надежду, что судебное слушание в Киеве 19 июля приведёт к освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.
"Я надеюсь, что предстоящее слушание в суде в Киеве 19 июля приведёт к освобождению журналиста Кирилла Вышинского на Украине. Его затянувшееся досудебное содержание под стражей вызывает серьезное беспокойство. В этот решающий момент я вновь призываю освободить его", - написал Дезир в Twitter.
Очередное заседание суда по делу Вышинского должно было пройти через четыре дня после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
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"Шито белыми нитками". Почему перенесли рассмотрение дела Вышинского Подольский райсуд Киева перенес в понедельник заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене, на 19 июля. В эфире радио Sputnik эксперты высказали мнение о причинах переноса.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийОБСЕУкраинаВ мире
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