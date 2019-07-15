Бойко лидирует в рейтинге на пост премьера Украины, показал опрос

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Украины, свидетельствуют данные опроса социологической группы Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Украины, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Социс" , опубликованные в понедельник.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса, согласно которым "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы поддержать 13,4% украинцев.

Согласно проведенному группой "Социс" исследованию, 14,9% респондентов готовы выбрать украинским премьером Бойко. Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы поддержать 13,3% опрошенных. Третье место занимает нынешний украинский премьер Владимир Гройсман (9,2%).

Почти одинаковое количество голосов (чуть более 7%) получили глава партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко. Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук набирает 4,9% голосов респондентов, экс-министр обороны и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 3,4%, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 3,3%, мэр Львова Андрей Садовой и лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - по 2,5%. Главу партии "Свобода" Олега Тягнибока поддерживают 0,7% украинцев.

По данным опроса, 7,4% респондентов не выбрали бы ни одного из предложенных политиков в качестве украинского премьера. За других кандидатов проголосовали 3%, еще не определились с выбором или отказались отвечать - 20,2%.

Опрос проводился с 5 по 9 июля 2019 года методом интервью face-to-face во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошены 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.