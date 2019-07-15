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РИА Новости

Бойко лидирует в рейтинге на пост премьера Украины, показал опрос

Вчера, 18:32
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Украины, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Социс", опубликованные в понедельник.
Ранее социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса, согласно которым "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы поддержать 13,4% украинцев.
Согласно проведенному группой "Социс" исследованию, 14,9% респондентов готовы выбрать украинским премьером Бойко. Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы поддержать 13,3% опрошенных. Третье место занимает нынешний украинский премьер Владимир Гройсман (9,2%).
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Почти одинаковое количество голосов (чуть более 7%) получили глава партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко. Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук набирает 4,9% голосов респондентов, экс-министр обороны и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 3,4%, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 3,3%, мэр Львова Андрей Садовой и лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - по 2,5%. Главу партии "Свобода" Олега Тягнибока поддерживают 0,7% украинцев.
По данным опроса, 7,4% респондентов не выбрали бы ни одного из предложенных политиков в качестве украинского премьера. За других кандидатов проголосовали 3%, еще не определились с выбором или отказались отвечать - 20,2%.
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Опрос проводился с 5 по 9 июля 2019 года методом интервью face-to-face во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошены 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.
Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, для которых проходной барьер составит 5%.
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Юрий БойкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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