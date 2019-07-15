Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T18:30Z
https://ria.ru/20190715/1556549827.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155578/37/1555783720_0:147:1463:970_1036x0_80_0_0_b0d7b03230e082d3d5f2393f3e8b57c8.jpg
РИА Новости

"Мемориал" сообщил о переходе Титиева в московское отделение центра

Вчера, 18:30
187
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев вышел на свободу по УДО. 21 июня 2019
Глава чеченского отделения правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев вышел на свободу по УДО. 21 июня 2019
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бывший руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев перешел в московское отделение, сообщил РИА Новости член совета центра, руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.
"Да, он перешел (в московское отделение - ред.). Оюб Титиев будет заниматься вопросами прав человека в России", - сказал Орлов.
Ранее Титиев, который 21 июня досрочно вышел на свободу после вступления в силу решения об условно-досрочном освобождении, заявил, что отделение "Мемориала" в Чечне пока работать не будет.
В марте Шалинский городской суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.
Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило до 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
10 июня, 18:10
Кадыров поприветствовал решение об УДО правозащитника Титиева
В защиту Титиева выступали международные инстанции, в том числе Европарламент и ОБСЕ. От ПАСЕ Титиев, уже в заключении, получил правозащитную премию Вацлава Гавела, а также премию Московской Хельсинской группы за деятельность по защите прав человека в 2018 году.
Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал решение об УДО Титиева, выразив уверенность, что судом "изучены все обстоятельства и принято объективное решение".
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов после решения об УДО Титиева заявил РИА Новости, что "нужно продолжить борьбу за его оправдание и полную реабилитацию".
201005
Обсудить 0
Оюб ТитиевПравозащитный центр "Мемориал"РоссияОбщество
Рекомендуем
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза
РИА
Новости
СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
В ОБСЕ надеются, что Вышинского освободят 19 июля
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Лента
новостей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
В Госбюро расследований заявили о давлении на следствие по делам Порошенко
Сотрудники полиции дежурят во время проведения акции против президента Украины Петра Порошенко во Львове. 28 марта 2019
Нацполиция Украины будет дежурить в усиленном режиме в связи с выборами
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
ЕС надеется на возвращение Ирана к полному выполнению ядерной сделки
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко лидирует в рейтинге на пост премьера Украины, показал опрос
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Юрист прокомментировал претензии к Мазурову по утаиванию долгов от банка
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Приангарье решили вопрос с готовностью подтопленных школ к учебному году
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Киселев призвал отойти от концепции "обмена" в деле Вышинского
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
МИД Ирака призвал страны мира активнее забирать на родину "детей ИГ*"
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
Мексика раскритиковала новые ограничения для мигрантов в США
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
Президент Мексики: после договора с США депортации мексиканцев уменьшились
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
Лента новостейМолния