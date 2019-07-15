"Мемориал" сообщил о переходе Титиева в московское отделение центра

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бывший руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев перешел в московское отделение, сообщил РИА Новости член совета центра, руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.

"Да, он перешел (в московское отделение - ред.). Оюб Титиев будет заниматься вопросами прав человека в России", - сказал Орлов.

Ранее Титиев, который 21 июня досрочно вышел на свободу после вступления в силу решения об условно-досрочном освобождении, заявил, что отделение "Мемориала" в Чечне пока работать не будет.

В марте Шалинский городской суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.

Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило до 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.

В защиту Титиева выступали международные инстанции, в том числе Европарламент и ОБСЕ. От ПАСЕ Титиев, уже в заключении, получил правозащитную премию Вацлава Гавела, а также премию Московской Хельсинской группы за деятельность по защите прав человека в 2018 году.

Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал решение об УДО Титиева, выразив уверенность, что судом "изучены все обстоятельства и принято объективное решение".