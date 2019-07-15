Президент Мексики: после договора с США депортации мексиканцев уменьшились

МЕХИКО, 15 июл – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил в понедельник, что после достижения соглашения с США число мексиканцев, депортированных из соседней страны, уменьшилось на 30%.

"Сегодня есть снижение числа депортированных или задержанных в США на 30% по сравнению с тем, что происходило до соглашения, это хорошие результаты, и не было нарушений прав человека", - заявил Лопес Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции.

Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе. Минобороны Мексики сообщило о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции из Центральной Америки в сторону США.

В то же время глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил в воскресенье, что в американском Сан-Диего в пятницу были задержаны 20 мексиканцев еще до начала анонсированной США массовой депортации нелегальных мигрантов. При этом Лопес Обрадор оценил общее число мексиканцев, находящихся в центрах временного содержания мигрантов в США, в 1,8 тысячи человек и заверил, что власти Мексики готовы им помочь в случае депортации.

В минувшие выходные власти США начали рейды против проживающих в стране нелегальных мигрантов, в том числе в Нью-Йорке, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в администрации. По данным ТВ, рейды начались поздним вечером в субботу и продолжались в воскресенье. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уже заявил, что его город не намерен сотрудничать с иммиграционной таможенной службой (ICE).