Президент Мексики: после договора с США депортации мексиканцев уменьшились

МЕХИКО, 15 июл – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил в понедельник, что после достижения соглашения с США число мексиканцев, депортированных из соседней страны, уменьшилось на 30%.
"Сегодня есть снижение числа депортированных или задержанных в США на 30% по сравнению с тем, что происходило до соглашения, это хорошие результаты, и не было нарушений прав человека", - заявил Лопес Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции.
Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе. Минобороны Мексики сообщило о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции из Центральной Америки в сторону США.
В то же время глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил в воскресенье, что в американском Сан-Диего в пятницу были задержаны 20 мексиканцев еще до начала анонсированной США массовой депортации нелегальных мигрантов. При этом Лопес Обрадор оценил общее число мексиканцев, находящихся в центрах временного содержания мигрантов в США, в 1,8 тысячи человек и заверил, что власти Мексики готовы им помочь в случае депортации.
В минувшие выходные власти США начали рейды против проживающих в стране нелегальных мигрантов, в том числе в Нью-Йорке, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в администрации. По данным ТВ, рейды начались поздним вечером в субботу и продолжались в воскресенье. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уже заявил, что его город не намерен сотрудничать с иммиграционной таможенной службой (ICE).
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что власти США планируют начать масштабные задержания мигрантов, подлежащих депортации, на этих выходных. Операция должна была начаться две недели назад, однако тогда американский лидер отложил ее, дав время демократам и республиканцам в конгрессе на выработку других мер по борьбе с нелегалами, однако предложения так и не поступили. По словам Трампа, это коснется миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты.