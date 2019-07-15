В Брянской области завели уголовное дело после гибели ребенка в водоеме

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка в водоеме в Трубчевском районе Брянской области, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности" по факту гибели ребенка в одном из водоемов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 15 июля из водоема в Трубчевском районе Брянской области извлекли тело трехлетнего ребенка "без признаков криминальной смерти".