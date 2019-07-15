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РИА Новости

В Брянской области завели уголовное дело после гибели ребенка в водоеме

Вчера, 18:24
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка в водоеме в Трубчевском районе Брянской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности" по факту гибели ребенка в одном из водоемов", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, днем 15 июля из водоема в Трубчевском районе Брянской области извлекли тело трехлетнего ребенка "без признаков криминальной смерти".
Добавляется, что в настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.
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