Криминальный авторитет Шишкан отказался признать вину в суде

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Олег Медведев-Шишканов, известный как Шишкан, не признался в занятии высшего положения в криминальном мире.

"Я суть обвинения не понимаю и ничего не признаю, просто не понимаю", - заявил он в Басманном суде Москвы, который рассматривает ходатайство о его заключении под стражу. Подозреваемый добавил, что он не людоед, не пилил бюджеты и не владеет офшорами.

По данным СК РФ, Шишканова задержали по уголовному делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата из Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи. Однако пока в судебных документах числится только статья 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", она предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских.