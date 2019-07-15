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РИА Новости

Криминальный авторитет Шишкан отказался признать вину в суде

Вчера, 18:24
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Олег Медведев-Шишканов, известный как Шишкан, не признался в занятии высшего положения в криминальном мире.
"Я суть обвинения не понимаю и ничего не признаю, просто не понимаю", - заявил он в Басманном суде Москвы, который рассматривает ходатайство о его заключении под стражу. Подозреваемый добавил, что он не людоед, не пилил бюджеты и не владеет офшорами.
По данным СК РФ, Шишканова задержали по уголовному делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата из Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи. Однако пока в судебных документах числится только статья 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", она предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы.
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Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских.
Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека", однако удалось ли в конечном счете найти Сидорову и ее родственников, пресса не сообщала. При этом еще в 2012-м издание "Росбалт" заявляло со ссылкой на свои источники, что супруги Сидоровы якобы были деловыми партнерами Олега Шишканова. Последнего "Росбалт" называл одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России.
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