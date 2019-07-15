Юрист прокомментировал претензии к Мазурову по утаиванию долгов от банка

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сокрытие текущих обязательств перед банком является нормальной практикой в предпринимательской среде, однако в случае последующего невозврата кредитных средств может быть признано мошенничеством, прокомментировал РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Теймур Зульфугарзаде в связи с делом против Дмитрия Мазурова.

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров, задержанный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Крупнейший российский банк признан потерпевшим по делу. Как заявил Сбербанк, Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, а также нерыночными договорами нанесли ущерб самому заводу.

Зульфугарзаде отметил, что нередкая в зарубежных странах практика сокрытия долгов "перетекла" и в Россию. "На практике при оценке предпринимательских рисков зачастую стараются разделить ответственность, другими словами, "развести" обязательства по разным проектам или различным направлениям одного крупного проекта. Подобного рода подход не является какой-либо новацией и известен в истории предпринимательства и предпринимательской деятельности в целом", - сказал юрист.

Однако, продолжил он, кредитор, узнав о факте такого "разделения обязательств", начинает небезосновательно подозревать предпринимателя-должника в недобросовестном поведении - в предоставлении заведомо ложной или неполной информации или злоупотреблении доверием, особенно при выявлении первых признаков невозврата долга.

"При этом, если кредитные средства уже получены должником, хотя бы частично, то момент передачи денежных средств, например поступления денежных средств на расчетный или иной счет должника, на основании вступившего в законную силу приговору суда может быть признан мошенничеством (уголовно-наказуемое деяние)", - подытожил эксперт.