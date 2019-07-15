Около 4 тысяч жителей Воронежской области обеспечат питьевой водой

ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Воронежской области получат в 2019 году качественную питьевую воду в рамках реализации нацпроекта "Экология", сообщает областное правительство.

Реализации регионального проекта "Чистая вода" в рамках национального проекта "Экология" было посвящено прошедшее 15 июля оперативное совещание в правительстве Воронежской области. Как рассказала на совещании руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова, мероприятия федерального проекта в 2019 году реализуются только на территории сельских поселений области.

"По результатам проведения мероприятий в 2019 году будет обеспечено качественной питьевой водой население в селе Воробьевка Воробьевского района в количестве 3060 человек и в поселке Новотроицкий Таловского района в количестве 724 человек", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, в 2019 году на строительство первой очереди системы водоснабжения села Воробьевка предусмотрены 52,7 миллиона рублей, из них 51,7 миллиона - средства федерального бюджета, чуть более 1 миллиона рублей - областного. На реконструкцию первой очереди системы водоснабжения поселка Новотроицкий предусмотрены 24,88 миллиона рублей, из них федерального бюджета – 24,38 миллиона рублей, областного бюджета – 498,6 тысячи рублей.

"В 2020 году предусмотрены средства в размере 181,563 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета – 177,931 миллиона рублей, областного бюджета – 3,631 миллиона рублей. В 2021 году предусмотрены средства в размере 385,489 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета – 377,779 миллиона рублей, областного бюджета – 7,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Полностью проект по строительству системы водоснабжения села Воробьевка будет реализован в 2020 году. По проекту реконструкции системы водоснабжения поселка Новотроицкий в 2020 году завершат вторую очередь.