Посольство США в Киеве надеется на расследование ЧП у здания "112. Украина"

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Посольство США в Киеве рассчитывает на тщательное расследование инцидента с обстрелом из гранатомета здания телеканала "112. Украина".
Неизвестные 13 июля из гранатомета обстреляли здание телеканала "112. Украина". По данным полиции, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Расследованием занимается СБ Украины. Гендиректор "112. Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела.
13 июля, 20:20В ОБСЕ осудили обстрел телеканала "112 Украина"
"Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала 112", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter в понедельник.
Телеканал "112. Украина" уже обращался к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших. Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.