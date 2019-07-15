Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T18:21Z
https://ria.ru/20190715/1556549191.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155648/43/1556484390_0:131:960:671_1036x0_80_0_0_0ecd0cf1e2194d594a0bb246d875df37.jpg
РИА Новости

Посольство США в Киеве надеется на расследование ЧП у здания "112. Украина"

Вчера, 18:21
98
© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
© Поліція Києва
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Посольство США в Киеве рассчитывает на тщательное расследование инцидента с обстрелом из гранатомета здания телеканала "112. Украина".
Неизвестные 13 июля из гранатомета обстреляли здание телеканала "112. Украина". По данным полиции, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Расследованием занимается СБ Украины. Гендиректор "112. Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела.
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
13 июля, 20:20
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала "112 Украина"
"Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала 112", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter в понедельник.
Телеканал "112. Украина" уже обращался к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
13 июля, 15:34
Телеканал "112 Украина" потребовал обеспечения безопасности сотрудников
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших. Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
0110101
Обсудить 0
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
РИА
Новости
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
В Госбюро расследований заявили о давлении на следствие по делам Порошенко
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
В ОБСЕ призвали украинские власти освободить Вышинского
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
В ОБСЕ надеются, что Вышинского освободят 19 июля
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Луценко заявил, что передача Вышинского России до решения суда невозможна
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Москалькова рассказала, как объявляли перенос суда над Вышинским
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Могерини назвала цель продолжения работы ЕС в рамках СВПД
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко лидирует в рейтинге на пост премьера Украины, показал опрос
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Стали известны темы прошедших переговоров Лаврова с послами стран ЕС
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
Москалькова назвала предъявленные Вышинскому обвинения абсурдными
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский принял решение о ротации послов в 12 странах
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
Москалькова прокомментировала соглашение Москвы и Киева по гражданству
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Приангарье решили вопрос с готовностью подтопленных школ к учебному году
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что носит браслеты с фамилиями арестованных моряков
Сбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства Центральное Краснодарского края
Правительство предложит уточнить перечень фруктов и ягод для снижения НДС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
Лента новостейМолния