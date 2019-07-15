Посольство США в Киеве надеется на расследование ЧП у здания "112. Украина"

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Посольство США в Киеве рассчитывает на тщательное расследование инцидента с обстрелом из гранатомета здания телеканала "112. Украина".

Неизвестные 13 июля из гранатомета обстреляли здание телеканала "112. Украина". По данным полиции, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Расследованием занимается СБ Украины. Гендиректор "112. Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела.

"Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала 112", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter в понедельник.

Телеканал "112. Украина" уже обращался к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.