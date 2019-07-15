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РИА Новости

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. МИЛ Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал венгерских чиновников до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье.
В сообщении ведомства говорится, что украинский МИД был удивлен неофициальным визитом главы администрации премьера Венгрии Гергея Гуяша для участия в публичном мероприятии в Закарпатской области 15 июля. Чиновник приехал на Украину по дипломатическому паспорту. Обеспокоенность также вызвали недавняя встреча премьера Венгрии Виктора Орбана с председателем общества венгерской культуры Закарпатья, депутатов Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Василием Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатскую область Украины официальных лиц Венгрии.
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"На встрече в МИД Украины с послом Венгрии на Украине Иштваном Ийдярто врио министра Егор Божок выразил обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины... Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - говорится в сообщении МИД в Facebook.
Также МИД Украины рекомендует венгерским властям до завершения избирательного процесса на Украине воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.
В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.
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Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
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Егор БожокМИД УкраиныВенгрияУкраинаВ мире
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