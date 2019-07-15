В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже

С такими вещами не шутят. Ангела Меркель "встряхнула" всю Германию В иной ситуации ей бы просто посочувствовали. Посоветовали бы отдохнуть. И даже малочисленные оппоненты не стали бы перемывать ей косточки, чтобы не нарваться на общественное порицание. Но сейчас уже все по-другому.