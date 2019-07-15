В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.
Ранее в понедельник в Париже Меркель сделала краткое заявление перед представителями СМИ об участии в мероприятии по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Многие СМИ заметили ее тяжелое дыхание, и некоторые связали это с состоянием ее здоровья и недавними приступами дрожи.
"Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление", — заявил Зайберт.
Представитель правительства подчеркнул, что в этом нет ничего особенного, и повода для спекуляций нет.
Ранее канал N-tv показал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, во время которой у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
Очередной приступ дрожи случился во время встречи Меркель в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильным, чем предыдущие.