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РИА Новости

В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.
Ранее в понедельник в Париже Меркель сделала краткое заявление перед представителями СМИ об участии в мероприятии по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Многие СМИ заметили ее тяжелое дыхание, и некоторые связали это с состоянием ее здоровья и недавними приступами дрожи.

"Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление", — заявил Зайберт.

Представитель правительства подчеркнул, что в этом нет ничего особенного, и повода для спекуляций нет.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи в Берлине
12 июля, 09:19
Читайте по губам. Что говорит Меркель во время приступовКанцлер Германии убеждает, что с ее здоровьем все в порядке. Но в ФРГ (да и за ее пределами) люди все равно волнуются. Некоторые пытаются прояснить вопрос о самочувствии главы правительства самостоятельно.
Ранее канал N-tv показал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, во время которой у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
Очередной приступ дрожи случился во время встречи Меркель в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильным, чем предыдущие.
С такими вещами не шутят. Ангела Меркель встряхнула всю Германию
11 июля, 17:38
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Ангела МеркельФранцияГерманияВ мире
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