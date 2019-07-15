В Приангарье могут построить общежитие для оставшихся без жилья

"Есть быстро возводимые конструкции. Нормативный срок строительства всего четыре месяца. Но пока этот вопрос в стадии рассмотрения. Взвешиваем, что будет лучше и как. Не самое главное быстро построить, главное – чтобы это было хорошо и чтобы мы двойного жилья не строили, потому что это все равно временное место для проживания. Каждый из пострадавших должен получить то жилье, на которое он имеет право по закону", - сказал Меняйло, отвечая на вопрос о планах по строительству общежития для оставшихся без жилья.