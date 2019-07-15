2 июля в Якутии отметили День реки Лены

ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели детей на реке Лена в пригороде Якутска, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по республике Саха (Якутия) устанавливаются обстоятельства гибели двух детей на реке Лене в пригороде Якутска", - рассказала Дворецкая.

По предварительным данным, 15 июля 2019 года во время купания на реке вблизи острова утонули двое детей. Четверо взрослых, которые пытались их спасти, числятся пропавшими без вести.

"По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Её сотрудники проведут осмотр места происшествия и неотложные проверочные мероприятия", - добавила она.