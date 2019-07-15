В Карелии малообеспеченные семьи получат компенсации при переходе на цифру

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июл – РИА Новости. Малообеспеченные многодетные семьи в Карелии смогут получить компенсацию за приобретение приставки при переходе на цифровое телевещание, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Малообеспеченным многодетным семьям, проживающим в зоне охвата цифровым эфирным телерадиовещанием, будет предоставляться компенсация расходов за приобретение цифрового приемника (приставки) в размере его стоимости, но не более 1 тысячи рублей. При этом компенсации подлежит цифровое оборудование, приобретенное в период с 1 июля прошлого, 2018 года по 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выплат компенсаций выделено 2,064 миллиона рублей. Предполагается, что новой формой поддержки в Карелии смогут воспользоваться более 2 тысяч семей.

Кроме того, для жителей населенных пунктов, не охваченных эфирным сигналом, с декабря 2018 года введена компенсация на приобретение и установку спутникового телевизионного оборудования. Выплата предусмотрена малоимущим, а также участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам. Действие поддержки продлено до конца года, а сумма компенсации повышена с 6 тысяч до 7 тысяч рублей на одно домохозяйство. На эти цели из бюджета выделено 10,09 миллиона рублей, общая возможная численность получателей – около 3 тысяч человек.

К 10 июля компенсация за приобретение комплекта спутникового оборудования выплачена 50 гражданам на общую сумму 236,4 тысячи рублей.