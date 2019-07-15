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2019-07-15T19:06Z
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РИА Новости

СМИ узнали о предложении продлить заморозку накопительной части пенсий

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Минтруд предложил продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом сообщил РБК со ссылкой на материалы ведомства.
"При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии", — отмечается в документе.
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
В декабре прошлого года заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года. При этом Пенсионный фонд взял обязательство учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой части.
Закон коснулся только тех, кто родился после 1967 года и подал заявление о формировании накопительной пенсии.
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С 2014 года отчисления в в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование своих накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета собственных пенсионных выплат.
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Пенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Замечательно. Вот он, итог двадцатилетних достижений незаменимого солнцеликого. Отнеситесь к этому с пониманием. А вообще это всё ерунда, вы посмотрите что на Украине творится, там же интереснее.
15 июля, 18:27
multisend
96906010
Понятно. Надо же финансировать крымнаш, росгвардию, аурус, мифический авианосец и прочие атрибуты вертикали
15 июля, 18:08
КнКарлик нарцисс
94203020
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