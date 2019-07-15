СМИ узнали о предложении продлить заморозку накопительной части пенсий

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Минтруд предложил продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом сообщил РБК со ссылкой на материалы ведомства.
"При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии", — отмечается в документе.
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В декабре прошлого года заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года. При этом Пенсионный фонд взял обязательство учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой части.
Закон коснулся только тех, кто родился после 1967 года и подал заявление о формировании накопительной пенсии.
С 2014 года отчисления в в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование своих накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета собственных пенсионных выплат.