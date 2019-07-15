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РИА Новости

США будут отказывать в убежище мигрантам, не попросившим его в Мексике

Вчера, 17:59
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© REUTERS / Jose Luis GonzalezМигранты стоят в очереди перед входом во временный лагерь после пересечения границы между Мексикой и США
Мигранты стоят в очереди перед входом во временный лагерь после пересечения границы между Мексикой и США
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства, говорится в опубликованном на сайте Федерального реестра документов.
"Министерства вносят изменения в свои соответствующие регламенты, чтобы иностранец (кроме ограниченного числа исключений), который въезжает или пытается попасть в Соединенные Штаты через южную границу после того, как не смог обратиться за защитой в третьей стране,.. которую он пересек по пути в Соединенные Штаты, не имеет права на убежище", - сказано в указе, который пока размещен для сведения общественности, а официально будет опубликован во вторник, после чего сразу вступит в силу.
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В число министерств, которым адресовано это распоряжение, входят министерство внутренней безопасности, а также министерство юстиции.
В документе отмечается, что сейчас претендент на убежище может заявить об угрозе преследования и пыток в своей стране, после чего его обычно отпускают на время принятия судебного решения, на что могут уйти месяцы и годы. Ситуацию осложняет растущее число подобных запросов, которые система не в состоянии оперативно обработать.
По оценке властей США, значительная часть подобных заявителей, прошедших через третьи страны, будет подлежать ускоренной депортации.
По оценке Минюста, в 2018 году иммиграционные суды получили более 162 тысяч заявлений о предоставлении убежища. При этом более 99 тысяч были изначально оценены как обоснованные. Уже эта цифра была больше на 175% по сравнению с 2017 годом. В 2019 году ожидается еще большее число запросов: только за первые четыре месяца 2019 финансового года было получено более 35 тысяч "заслуживающих доверия" заявок.
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При этом с 2016 по 2018 год были приняты положительные решения только по 12 тысячам заявлений. Сейчас в судах находится около 436 тысяч дел о предоставлении убежища.
Кроме того, власти отмечают тенденцию, которая заключается в том, что все больше границу пересекают не одиночки, а целые семьи, а также дети без сопровождающих их взрослых. Более половины из них не из граничащей на юге с США Мексики, а из стран так называемого Северного треугольника: Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Семьи и детей без родителей значительно сложнее депортировать, сказано в указе.
Там отмечается, что все семь стран Центральной Америки являются подписантами конвенции о статусе беженцев, а Мексика, через территорию которой в сторону США проходят мигранты из других стран, в последние годы увеличила число людей, которым она потенциально готова предоставить статус беженца.
"Вместо того чтобы воспользоваться возможностью получить защиту, многие иностранцы, пересекающие Центральную Америку и Мексику, решают не просить защиту, скорее всего, потому что предпочитают жить в США", - сказано в документе.
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Это, по мнению властей США, размывает целостность американских границ, а предоставление благ таким людям несовместимо с национальными интересами страны.
В середине июня госдеп США объявил о прекращении помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран. Кроме того, ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы перед лицом нелегальной миграции. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.
План действий Мексики предполагает регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.
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