Зеленский: попавших в ДТП водителей кортежа привлекут к ответственности

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, сотрудники управления государственной охраны (УГО), попавшие в ДТП в Запорожской области, будут привлечены к ответственности, если вина их будет доказана.
Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины сообщило, что автомобили из кортежа Зеленского в Запорожской области попали в ДТП с автобусами, в которых ехали дети. Пресс-служба госохраны уточнила, что микроавтобус ведомства попал в аварию, жертв нет, автомобиль главы государства в ДТП не участвовал. В полиции заявили, что попавшим в ДТП водителям из кортежа Зеленского грозит штраф или лишение прав.
"Что касается ДТП в Запорожской области - это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. Слава богу, что все остались живы", - написал Зеленский на странице в Facebook в понедельник.