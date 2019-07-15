Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T17:58Z
https://ria.ru/20190715/1556547765.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155645/15/1556451594_0:79:1928:1163_1036x0_80_0_0_5569f387914ce5f6ff977ff4d8559cf7.jpg
РИА Новости

Зеленский: попавших в ДТП водителей кортежа привлекут к ответственности

Вчера, 17:58
722
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, сотрудники управления государственной охраны (УГО), попавшие в ДТП в Запорожской области, будут привлечены к ответственности, если вина их будет доказана.
Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины сообщило, что автомобили из кортежа Зеленского в Запорожской области попали в ДТП с автобусами, в которых ехали дети. Пресс-служба госохраны уточнила, что микроавтобус ведомства попал в аварию, жертв нет, автомобиль главы государства в ДТП не участвовал. В полиции заявили, что попавшим в ДТП водителям из кортежа Зеленского грозит штраф или лишение прав.
"Что касается ДТП в Запорожской области - это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. Слава богу, что все остались живы", - написал Зеленский на странице в Facebook в понедельник.
Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского
Вчера, 11:12
Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского
531000
Обсудить 0
Владимир ЗеленскийКиевВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады предложил люстрировать Зеленского и депутатов нового созыва
РИА
Новости
Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского
Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
В Госбюро расследований заявили о давлении на следствие по делам Порошенко
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Москалькова рассказала, как объявляли перенос суда над Вышинским
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Москалькова разочарована решением о переносе рассмотрения дела Вышинского
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган сообщил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что носит браслеты с фамилиями арестованных моряков
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский принял решение о ротации послов в 12 странах
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Урсула фон дер Ляйен покидает пост министра обороны Германии
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве
Москалькова прокомментировала соглашение Москвы и Киева по гражданству
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
В ОБСЕ призвали украинские власти освободить Вышинского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
Лента новостейМолния