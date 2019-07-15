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РИА Новости

В Грузии приостановили процесс экстрадиции российского хакера, сообщили СМИ

Вчера, 17:53
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции российского хакера Ярослава Сумбаева в Москву, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Генпрокуратуру.
В минувшем ноябре подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Ярослав Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище. В мае этого года суд в Тбилиси разрешил экстрадировать Сумбаева в РФ.
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"Как заявили Первому каналу Грузии в Генеральной прокуратуре, Верховный суд не изменил экстрадиционную часть, однако временно приостановил ее, так как параллельно Апелляционный суд обсуждает вопрос о предоставлении убежища Сумбаеву", - говорится в сообщении.
 Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. Ее застрелили в октябре 2018 года. Возможным организатором убийства, как писали СМИ, следствие считает российского IT-специалиста Ярослава Сумбаева.
Как сообщала защита Сумбаева, на допросе он признался в некоем кибепреступлении, однако отверг обвинения в причастности к убийству Шишкиной.
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