В Грузии приостановили процесс экстрадиции российского хакера, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции российского хакера Ярослава Сумбаева в Москву, сообщил грузинский Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции российского хакера Ярослава Сумбаева в Москву, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Генпрокуратуру.

В минувшем ноябре подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Ярослав Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище. В мае этого года суд в Тбилиси разрешил экстрадировать Сумбаева в РФ.

"Как заявили Первому каналу Грузии в Генеральной прокуратуре, Верховный суд не изменил экстрадиционную часть, однако временно приостановил ее, так как параллельно Апелляционный суд обсуждает вопрос о предоставлении убежища Сумбаеву", - говорится в сообщении.

Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. Ее застрелили в октябре 2018 года. Возможным организатором убийства, как писали СМИ, следствие считает российского IT-специалиста Ярослава Сумбаева.