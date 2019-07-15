Грузинский оппозиционный парламентарий пообещал еще не раз приехать в РФ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат грузинского парламента от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия заявил, что грузинские депутаты ещё не раз посетят Россию для обсуждения вопросов разрешения кризиса в двусторонних отношениях.

Ранее он сообщил, что на встречах в России его делегация обсудила с российской стороной перспективы возобновления авиасообщения и пути решения двухсторонних проблем. Вместе с ним в РФ приехали депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

"Мы ещё не раз встретимся, не раз поговорим на разные темы. Давайте просто подождем. Нужно время, чтобы все это разрешилось", - сказал Ломия журналистам.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Позднее телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.