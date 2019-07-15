"Собака-помогака". В Новороссийске дворняга отвязала породистого пса

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В селе Кочубеевском бездомный пес отвязал от забора породистую собаку и ушел с ней гулять, сообщило местное издание "Ставропольская правда". Видео необычной "спасательной операции" опубликовали в Instagram.
На кадрах видно, как дворняга подходит к бульдогу, зубами отвязывает поводок от ограждения, а затем "ведет" нового друга за собой. Тот не сопротивляется.
Обоих собак остановили, "похищенную" вернули на место, а от "похитителя" в шутку потребовали назвать паспортные данные.
Комментаторы пришли в восторг.
"Деловой! Похититель собак", — написала oftobaki.
"Угнал среди белого дня!" — добавила teletanya.
"А похищаемый лежит, как тюлень", — заметила elenagri5620.
Другие пользователи решили дать псу прозвище "собака-помогака".