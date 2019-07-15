Якутского депутата обвинили в незаконной ловле осетра

ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Депутат арктического поселка Тикси в Якутии обвиняется в незаконном вылове осетра и других ценных пород рыб на сумму свыше 300 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское управление на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, 29 июня 2019 года в ночное время в Булунском районе Якутии подозреваемый, находясь на особо охраняемой природной территории - в акватории бухты Тикси моря Лаптевых на надувной резиновой моторной лодке с подвесным мотором, в 20 метрах от берега осуществил с помощью рыболовной сети незаконный вылов водных биологических ресурсов – сибирского осетра, нельмы, муксуна, отнесенных к особо ценным породам", - отметили в пресс-службе.