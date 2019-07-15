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РИА Новости

Украинские силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 17:45
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, погиб один житель республики, еще один получил ранения, заявил в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня .
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что с 1 по 7 июля было зафиксировано 175 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. По территории ДНР было выпущено 710 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 288 снарядов калибром 122 миллиметра, 11 танковых снарядов, ранения получили три жителя.
"За период с 8 по 14 июля вооруженные формирования Украины 150 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено 955 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 206 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, шесть танковых снарядов, погиб один мирный житель, еще один получил ранения, повреждено 22 объекта инфраструктуры и 87 домов", — заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.
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