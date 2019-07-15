В Пензе сотрудники "клиники" пойдут под суд за обман на 13 миллионов рублей

ПЕНЗА, 15 июл - РИА Новости. Девять предполагаемых участников организованной группы, которая действовала под видом центра по коррекции веса, предстанут перед судом в Пензе по обвинению в обмане клиентов на сумму более 13 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее Волк сообщила в сентябре 2017 года, что полиция пресекла деятельность клиники, которая позиционировала себя как филиал одного из известных медицинских центров по коррекции веса. По версии следствия, диагностикой пациентов в клинике занимались люди без медицинского образования - экономисты, архитекторы и юристы. Сотрудников клиники заподозрили в мошенничестве, среди арестованных по делу были трое ее руководителей.

"Окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном под предлогом оказания медицинских процедур… Руководители и работники лжеклиники задержаны и заключены под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Пензы для рассмотрения по существу", - сказала Волк.

По версии следствия, девять участников организованной группы, промышлявшей с марта 2016 года по сентябрь 2017 года, под видом филиала Московского медицинского центра по коррекции веса обзванивали граждан и приглашали на бесплатную диагностику, а затем сообщали потерпевшим ложные сведения о наличии у них заболеваний, связанных с лишним весом, и предлагали комплекс лечебных услуг.

Волк сообщила, что перед пациентами разыгрывали спектакль, в ходе которого сотрудники центра имитировали звонки якобы в другой город с просьбой о предоставлении несуществующей льготы, затем потерпевшим якобы предоставлялась персональная скидка, а когда пациенты соглашались, то под предлогом предоставления рассрочки с ними заключали кредитные договоры, денежные средства по которым перечислялись банками на счета клиники.