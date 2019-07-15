Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на российском гербе

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации страницу соцсети Facebook с иллюстрацией, оскорбляющей государственные символы России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

"15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации", - говорится в сообщении.