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РИА Новости

Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на российском гербе

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации страницу соцсети Facebook с иллюстрацией, оскорбляющей государственные символы России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации", - отметили в Роскомнадзоре.
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