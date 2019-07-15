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РИА Новости
Культура

Власти Дрездена рассказали о любви горожан к русской культуре

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВысшая школа изобразительных искусств в Дрездене
Высшая школа изобразительных искусств в Дрездене
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Высшая школа изобразительных искусств в Дрездене. Архивное фото
ДРЕЗДЕН, 15 июл - РИА Новости. Жители Дрездена любят русскую культуру и очень рады узнавать о ней больше с помощью таких фестивалей, как "Русские сезоны", заявил РИА Новости управляющий директор городского департамента по туризму доктор Юрген Аманн.
"Жители Дрездена любят русскую культуру, и мы очень рады, что здесь проходят такие мероприятия, как "Русские сезоны". У нас есть шанс больше узнать о российской культуре, оценить российское искусство, музыку. И мы очень рады этому. Мы бы хотели расширять подобное сотрудничество, и готовы к этому", - сказал он в беседе с РИА Новости.
"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. Он инициирован правительством РФ и министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино и другие проекты.
Международный культурный проект, названный в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 миллиона зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль принимала Италия. В 2019 проект проходит в Германии.
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КультураНовости - ТуризмДрезденРоссия
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