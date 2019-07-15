Власти Дрездена рассказали о любви горожан к русской культуре

"Жители Дрездена любят русскую культуру, и мы очень рады, что здесь проходят такие мероприятия, как "Русские сезоны". У нас есть шанс больше узнать о российской культуре, оценить российское искусство, музыку. И мы очень рады этому. Мы бы хотели расширять подобное сотрудничество, и готовы к этому", - сказал он в беседе с РИА Новости.