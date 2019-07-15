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РИА Новости

В Молдавии заявили о заинтересованности в продолжении сотрудничества с НАТО

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявил о заинтересованности республики в продолжении политического диалога и сотрудничества с НАТО, сообщила пресс-служба молдавского МИД.
"Глава молдавской дипломатии подчеркнул заинтересованность Молдавии в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом в соответствии с положениями индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Республика Молдова - НАТО и в областях, представляющих общий интерес", - говорится в сообщении.
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Стороны обсудили совместные действия, которые будут предприняты во многих сферах сотрудничества, в том числе внедрение инициативы по укреплению потенциала безопасности и обороны, продвижение процесса реформ в области обороны, сотрудничество в области стратегической коммуникации и противодействие гибридным угрозам.
"Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подтвердила поддержку альянса суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также уважение к нейтралитету страны, подчеркнув готовность и впредь предоставить молдавским властям необходимую экспертизу и помощь в процессе реформ, в частности, в модернизации сектора безопасности и обороны", - сообщили в МИД.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.
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