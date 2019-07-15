В Молдавии заявили о заинтересованности в продолжении сотрудничества с НАТО

КИШИНЕВ, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявил о заинтересованности республики в продолжении политического диалога и сотрудничества с НАТО, сообщила пресс-служба молдавского МИД.

"Глава молдавской дипломатии подчеркнул заинтересованность Молдавии в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом в соответствии с положениями индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Республика Молдова - НАТО и в областях, представляющих общий интерес", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили совместные действия, которые будут предприняты во многих сферах сотрудничества, в том числе внедрение инициативы по укреплению потенциала безопасности и обороны, продвижение процесса реформ в области обороны, сотрудничество в области стратегической коммуникации и противодействие гибридным угрозам.

"Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер подтвердила поддержку альянса суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова, а также уважение к нейтралитету страны, подчеркнув готовность и впредь предоставить молдавским властям необходимую экспертизу и помощь в процессе реформ, в частности, в модернизации сектора безопасности и обороны", - сообщили в МИД.