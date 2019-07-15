Дипломаты рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Азербайджане россиян

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших из-за падения ветки дерева во дворе дворца Шекинских ханов в Азербайджане, получили медицинскую помощь и находятся на амбулаторном лечении, угрозы их здоровью нет, сообщило посольство РФ в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что 19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане в воскресенье. Позже в Минздраве Азербайджана уточнили, что в происшествии пострадали двое россиян и пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В связи с ЧП в г. Шеки посольство находится в постоянном контакте с Минздравом и МЧС АР. По имеющимся сведениям, пострадавшие граждане РФ С.Солтанова и Л.Солтанова отпущены на амбулаторное лечение после оказания первичной медпомощи. Угрозы их здоровью нет", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter