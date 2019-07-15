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2019-07-15T17:41Z
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РИА Новости

Дипломаты рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Азербайджане россиян

Вчера, 17:41
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших из-за падения ветки дерева во дворе дворца Шекинских ханов в Азербайджане, получили медицинскую помощь и находятся на амбулаторном лечении, угрозы их здоровью нет, сообщило посольство РФ в Азербайджане.
Ранее сообщалось, что 19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане в воскресенье. Позже в Минздраве Азербайджана уточнили, что в происшествии пострадали двое россиян и пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Вчера, 12:48
В Азербайджане назвали предварительные причины ЧП у дворца Шекинских ханов
"В связи с ЧП в г. Шеки посольство находится в постоянном контакте с Минздравом и МЧС АР. По имеющимся сведениям, пострадавшие граждане РФ С.Солтанова и Л.Солтанова отпущены на амбулаторное лечение после оказания первичной медпомощи. Угрозы их здоровью нет", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-1762 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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