В ДНР заявили о гибели человека при обстреле силовиков

ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Один человек погиб на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в течение минувших суток, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, украинские силовики за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня.