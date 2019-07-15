В ДНР заявили о гибели человека при обстреле силовиков

ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Один человек погиб на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в течение минувших суток, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, украинские силовики за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня.
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"Не удалось избежать жертв среди военнослужащих ДНР, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник", - сказал Безсонов.