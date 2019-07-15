Москалькова не обсуждала вопрос о посещении Сенцова на встрече с Денисовой

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вопрос о посещении осужденного в России за подготовку терактов Олега Сенцова на встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой не обсуждался.

"Этот вопрос на встрече у нас не стоял о посещении (Сенцова) ", - сказала Москалькова журналистам.

Она отметила, что Сенцова посещает адвокат, у него есть связь с родственниками, жалоб от него не поступало.

"Он не заявлял ходатайства ко мне помочь с этим вопросом (о приезде омбудсмена Украины)... Если такое ходатайство ко мне поступит, мы будем его рассматривать", - ответила Москалькова на вопрос, почему украинский уполномоченный не могла посетить Сенцова в колонии.

Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.