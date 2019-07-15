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РИА Новости

Москалькова не обсуждала вопрос о посещении Сенцова на встрече с Денисовой

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОлег Сенцов
Олег Сенцов
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Олег Сенцов. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вопрос о посещении осужденного в России за подготовку терактов Олега Сенцова на встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой не обсуждался.
"Этот вопрос на встрече у нас не стоял о посещении (Сенцова) ", - сказала Москалькова журналистам.
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Она отметила, что Сенцова посещает адвокат, у него есть связь с родственниками, жалоб от него не поступало.
"Он не заявлял ходатайства ко мне помочь с этим вопросом (о приезде омбудсмена Украины)... Если такое ходатайство ко мне поступит, мы будем его рассматривать", - ответила Москалькова на вопрос, почему украинский уполномоченный не могла посетить Сенцова в колонии.
Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Людмила ДенисоваОлег СенцовТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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