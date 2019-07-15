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РИА Новости

В Бийске мужчина попытался продать покрышки их же владельцу

Вчера, 17:31
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работа шиномонтажной мастерской. Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Бийска задержали мужчину, пытавшегося продать ворованные колеса их же владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, с заявлением о краже в отдел полиции обратился 39-летний житель Бийска, которому двое мужчин предложили приобрести колеса.
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"В предложенном товаре он опознал свое имущество, на вопрос, откуда у продавцов покрышки, внятного ответа не получил. Неизвестные просто сели в машину и скрылись. После произошедшего мужчина поехал к себе на садовой участок, где хранились запчасти, и обнаружил, что сарай вскрыт, а имущество похищено", - говорится в сообщении.
Личность подозреваемого была установлена, в содеянном он признался и написал явку с повинной. Похищенное изъято и возвращено владельцу. Задержанный находится под подпиской о невыезде.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "Б", "В" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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