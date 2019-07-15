В Бийске мужчина попытался продать покрышки их же владельцу

БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Бийска задержали мужчину, пытавшегося продать ворованные колеса их же владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, с заявлением о краже в отдел полиции обратился 39-летний житель Бийска, которому двое мужчин предложили приобрести колеса.

"В предложенном товаре он опознал свое имущество, на вопрос, откуда у продавцов покрышки, внятного ответа не получил. Неизвестные просто сели в машину и скрылись. После произошедшего мужчина поехал к себе на садовой участок, где хранились запчасти, и обнаружил, что сарай вскрыт, а имущество похищено", - говорится в сообщении.

Личность подозреваемого была установлена, в содеянном он признался и написал явку с повинной. Похищенное изъято и возвращено владельцу. Задержанный находится под подпиской о невыезде.