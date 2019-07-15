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РИА Новости
Ростовская область

Урожайность зерновых в Ростовской области превысила прошлогодний показатель

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка зерновых. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости. Урожайность зерновых культур в Ростовской области составила почти 34 центнера с гектара, что превышает прошлогодние показатели, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"В настоящее время урожайность составила 33,8 центнера с гектара при прошлогоднем показателе 32,9 центнера с гектара", - сказал собеседник агентства. На данный момент, по его данным, уборочная кампания близится к концу - аграрии Ростовской области обмолотили 74,6% площадей.
"Донские хлеборобы перешагнули рубеж в 8,3 миллиона тонн зерна нового урожая. На юге и в центральной части области уборка завершается, на севере - в самом разгаре. Селяне прогнозируют общий объем урожая озимых около 11 миллионов тонн", - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе поездки в Зерноградский район.
Урожай зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области в 2018 году составил более 11 миллионов тонн, что превысило среднегодовые показатели. При этом в 2017 году впервые в истории региона было собрано 13,6 миллиона тонн зерновых.
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