Урожайность зерновых в Ростовской области превысила прошлогодний показатель

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости. Урожайность зерновых культур в Ростовской области составила почти 34 центнера с гектара, что превышает прошлогодние показатели, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"В настоящее время урожайность составила 33,8 центнера с гектара при прошлогоднем показателе 32,9 центнера с гектара", - сказал собеседник агентства. На данный момент, по его данным, уборочная кампания близится к концу - аграрии Ростовской области обмолотили 74,6% площадей.

"Донские хлеборобы перешагнули рубеж в 8,3 миллиона тонн зерна нового урожая. На юге и в центральной части области уборка завершается, на севере - в самом разгаре. Селяне прогнозируют общий объем урожая озимых около 11 миллионов тонн", - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе поездки в Зерноградский район.