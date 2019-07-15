Кубанские экстренные службы привели в повышенную готовность из-за непогоды

СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Все оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности, проводится оповещение населения из-за объявленного экстренного предупреждения о непогоде, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение. В понедельник и вторник в регионе, исключая город-курорт Сочи, ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метра в секунду. Также на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок.

Кроме того с 20:00 понедельника до конца дня вторника по восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди, с ухудшением видимости до 1-2 километров, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду и высотой волн до 0,7 метра.

"В ближайшие два дня на Кубань придут сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. В связи с этим в отдельных районах мы ожидаем подъем уровня воды рек. Для оперативного реагирования на возможные ЧС все оперативные службы края приведены в режим повышенной готовности. Оповестить население о надвигающейся непогоде поручил главам муниципалитетов. В случае необходимости обеспечить бесперебойную работу всех социальных объектов, информирование жителей о ЧС и размещение нуждающихся в эвакуационных пунктах", - пояснил глава Краснодарского края.