Кандидаты в МГД и журналисты покинули территорию возле Мосгоризбиркома

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Представители прессы, кандидаты в Мосгордуму и их сторонники покинули территорию возле Мосгоризбиркома, происшествий не было.

Ранее сотрудники полиции оцепили по периметру Мосгоризбирком, где должна пройти встреча представителей избиркома и кандидатов в депутаты Мосгордумы. На встрече, по словам председателя горизбиркома Валентина Горбунова, он был готов обсудить с каждым из кандидатов вопросы по итогам проверки подписей.

Позднее Горбунов рассказал, что пришедшие кандидаты в депутаты оказались не готовы к конструктивному диалогу и стремились превратить встречу в митинг. Приехавший в Мосгоризбирком оппозиционер Илья Яшин заявил журналистам, что встреча с главой МГИК фактически не состоялась, поскольку "Горбунов в последний момент решил изменить формат ранее заявленной публичной встречи с кандидатами в депутаты на личный прием".

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, кандидаты и их сторонники покинули территорию у Мосгоризбиркома, оцепление возле него не снято. Один из полицейских сообщил агентству, что в ближайшее время оцепление снимать не планируется.

Ранее ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. Они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.

Во время митинга сотрудники полиции неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники несогласованной акции начали скандировать лозунги и отказываться покидать сквер у здания избиркома. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. В результате полиция задержала 25 человек.