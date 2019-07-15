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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кандидаты в МГД и журналисты покинули территорию возле Мосгоризбиркома

Вчера, 17:27
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© REUTERS / Maxim ShemetovПолицейские у здания Мосгоризбиркома. 15 июля 2019
Полицейские у здания Мосгоризбиркома. 15 июля 2019
© REUTERS / Maxim Shemetov
Полицейские у здания Мосгоризбиркома. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Представители прессы, кандидаты в Мосгордуму и их сторонники покинули территорию возле Мосгоризбиркома, происшествий не было.
Ранее сотрудники полиции оцепили по периметру Мосгоризбирком, где должна пройти встреча представителей избиркома и кандидатов в депутаты Мосгордумы. На встрече, по словам председателя горизбиркома Валентина Горбунова, он был готов обсудить с каждым из кандидатов вопросы по итогам проверки подписей.
Глава ЦИК Элла Памфилова
Вчера, 13:55
Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму
Позднее Горбунов рассказал, что пришедшие кандидаты в депутаты оказались не готовы к конструктивному диалогу и стремились превратить встречу в митинг. Приехавший в Мосгоризбирком оппозиционер Илья Яшин заявил журналистам, что встреча с главой МГИК фактически не состоялась, поскольку "Горбунов в последний момент решил изменить формат ранее заявленной публичной встречи с кандидатами в депутаты на личный прием".
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, кандидаты и их сторонники покинули территорию у Мосгоризбиркома, оцепление возле него не снято. Один из полицейских сообщил агентству, что в ближайшее время оцепление снимать не планируется.
Ранее ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в соцсетях распространили информацию о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было выявлено свыше 10% бракованных подписей, что означает снятие кандидатур с выборов. Они заявили, что будут оспаривать результаты проверки.
В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.
Во время митинга сотрудники полиции неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники несогласованной акции начали скандировать лозунги и отказываться покидать сквер у здания избиркома. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. В результате полиция задержала 25 человек.
Акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
14 июля, 20:54
На незаконной акции у здания Мосгоризбиркома задержали более 25 человек
Столичный главк МВД сообщал, что в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье участвовали около тысячи человек. Как сообщил РИА Новости в понедельник днем источник, знакомый с ситуацией, правоохранители отпустили большинство из 25 задержанных, включая Яшина. Горбунов сообщал, что среди участников воскресной несогласованной акции в Москве нет тех, кому было бы отказано в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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