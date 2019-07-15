В Грузии задержали полицейского за превышение полномочий на акции протеста

"В рамках расследования на основе полученных доказательств задержан один сотрудник МВД Грузии. Следствием установлено, что на рассвете 21 июня сотрудник ведомства превысил свои полномочия и физически расправился с задержанным по административному правонарушению молодым человеком", - сказали на брифинге в Генпрокуратуре.