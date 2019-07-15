В Грузии задержали полицейского за превышение полномочий на акции протеста

ТБИЛИСИ, 15 июл - РИА Новости. Один сотрудник правоохранительных органов Грузии задержан за превышение полномочий в ходе разгона акции в центре Тбилиси 20-21 июня, сообщила Генпрокуратура страны.
"В рамках расследования на основе полученных доказательств задержан один сотрудник МВД Грузии. Следствием установлено, что на рассвете 21 июня сотрудник ведомства превысил свои полномочия и физически расправился с задержанным по административному правонарушению молодым человеком", - сказали на брифинге в Генпрокуратуре.
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По данным ведомства, расследования в отношении других правоохранителей продолжается.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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