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РИА Новости

В Грузии задержали полицейского за превышение полномочий на акции протеста

Вчера, 17:26
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
© Sputnik / Шота Нозадзе
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Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 июл - РИА Новости. Один сотрудник правоохранительных органов Грузии задержан за превышение полномочий в ходе разгона акции в центре Тбилиси 20-21 июня, сообщила Генпрокуратура страны.
"В рамках расследования на основе полученных доказательств задержан один сотрудник МВД Грузии. Следствием установлено, что на рассвете 21 июня сотрудник ведомства превысил свои полномочия и физически расправился с задержанным по административному правонарушению молодым человеком", - сказали на брифинге в Генпрокуратуре.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
21 июня, 20:51
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
По данным ведомства, расследования в отношении других правоохранителей продолжается.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
21 июня, 01:50
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
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