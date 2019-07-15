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РИА Новости

"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы C-400
Зенитные ракетные комплексы C-400
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Турецкое издание Haberturk прокомментировало начало поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
В пятницу Россия начала поставлять в Турцию компоненты для ЗРК. Всего в общей сумме за четыре дня на авиабазу Мюртед прибыли девять российских самолетов с комплектующими для С-400.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Вчера, 08:00
"Триумфы" Путина и ступор Вашингтона
Издание обратило внимание на символичность даты начала поставок. Так, 12 июля 1947 года было подписано соглашение о помощи между Турцией и США.
"Если дата начала поставок С-400 была выбрана не случайно, а сознательно и умышленно, то остается только сказать "браво" и снять шляпу перед таким решением", — отмечает Haberturk.
Издание также называет решение о приобретении С-400 сопоставимым по важности с присоединением к Западному блоку после Второй мировой войны.
"То, что мы в конечном счете сможем обладать этими самыми современными в мире системами противовоздушной обороны, — это результат твердой решимости, которую мы сохраняли, как и подобает серьезному государству, перед лицом всех попыток извне препятствовать этой покупке. В число этих попыток входили даже угрозы", — отмечается в тексте.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 12:08
Как США "переживут" сделку Турции по С-400? Мнение экспертаТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции. О том, как это может повлиять на отношения Анкары и Вашингтона, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Борис Долгов.
При этом подчеркивается, что для Турции системы вооружений всегда менялись в зависимости от союзов, в которые она входила. Так, в начале XX века турецкую армию вооружала Германия, а после второй мировой войны — США.
"И с этой точки зрения крайне важно, что мы покупаем С-400 у России. Ведь, даже если вопрос о "смене блока" не стоит, эти ракеты означают, что мы поворачиваемся лицом к другой стороне", — пишет издание.

Поставки российских С-400

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
11 июля, 08:00
Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию
После подписания сделки США потребовали отказаться от российских С-400 и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки.
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
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ТурцияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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