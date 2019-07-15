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РИА Новости

Грузинский депутат рассказал об итогах визита в Россию

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия во время визита в Москву. 15 июля 2019
Руководитель фракции Альянс патриотов Грузии Георгий Ломия во время визита в Москву. 15 июля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Руководитель фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия во время визита в Москву. 15 июля 2019
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Депутат грузинского парламента от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия заявил, что на встречах в России его делегация обсудила перспективы возобновления авиасообщения между странами и пути решения проблем.

"Мы обсудили ряд возможных решений выхода из кризисной ситуации. Мы не будем об этом сейчас говорить вслух, потому что враги доброжелательных отношений сделают все, чтобы сорвать эти планы", — сказал Ломия на встрече с председателем комитета Cовета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Он добавил, что "были затронуты все те вопросы, которые волнуют сегодня Грузию, в том числе авиасообщение".
Грузинскую делегацию возглавляет Ломия, также приехали депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
По его словам, приезд делегации в Россию "непопулярный, но правильный шаг".
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Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией

Обострение отношений с Грузией

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. В конце июня в Грузии прошли акции протеста из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как сообщил Гаврилов, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
В результате массовых беспорядков в грузинской столице Владимир Путин объявил о приостановке авиасообщения между странами с 8 июля.
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Свобода слова, свобода крика и свобода кулака. Уроки Грузии В Тбилиси метут мусор, оттирают пятна. Снова можно открыть окно. Угар свободы волеизъявления преобразовался в перегар. Кто-то потирает ушибленные аргументами места, набирается духа, чтобы подойти к зеркалу. Содержимое карманов наталкивает. Есть что вспомнить, но непонятно, как.
На прошлой неделе ведущий канала "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского лидера и его покойных родителей. Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей: сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.
Поступок Габунии также раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. МИД Грузии назвал действия журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами. Однако телеканал отказался увольнять Габунию.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой. Госдума предложила ввести ограничительные меры против Грузии, но Владимир Путин не поддержал эту идею.
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Протесты в ГрузииВ мире
Популярные комментарии
.....Георгий Ломия, когда партия "Альянс патриотов Грузии" будет определять внешнюю политику Грузии и отражать мнение большинства народа Грузии, тогда диалог о возобновлении полетов и прочих торговых отношений будет иметь смысл
15 июля, 19:17
bolbot777
1601001
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