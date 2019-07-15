Грузинский депутат рассказал об итогах визита в Россию

Руководитель фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия во время визита в Москву. 15 июля 2019

Руководитель фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия во время визита в Москву. 15 июля 2019

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Депутат грузинского парламента от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия заявил, что на встречах в России его делегация обсудила перспективы возобновления авиасообщения между странами и пути решения проблем.

"Мы обсудили ряд возможных решений выхода из кризисной ситуации. Мы не будем об этом сейчас говорить вслух, потому что враги доброжелательных отношений сделают все, чтобы сорвать эти планы", — сказал Ломия на встрече с председателем комитета Cовета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Он добавил, что "были затронуты все те вопросы, которые волнуют сегодня Грузию, в том числе авиасообщение".

Грузинскую делегацию возглавляет Ломия, также приехали депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

По его словам, приезд делегации в Россию "непопулярный, но правильный шаг".

Обострение отношений с Грузией

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. В конце июня в Грузии прошли акции протеста из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как сообщил Гаврилов, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

В результате массовых беспорядков в грузинской столице Владимир Путин объявил о приостановке авиасообщения между странами с 8 июля.

На прошлой неделе ведущий канала "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского лидера и его покойных родителей. Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей: сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Поступок Габунии также раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. МИД Грузии назвал действия журналиста попыткой внести напряжение в отношения между странами. Однако телеканал отказался увольнять Габунию.