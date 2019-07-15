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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Националисты завершили митинг в Киеве против освобождения Вышинского

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Украинские националисты завершили в понедельник митинг возле здания Подольского районного суда Киева, где должно было состояться заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент РИА Новости.
В суде 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.
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После объявления о переносе заседания митингующие свернули национальные флаги и разошлись. Перед уходом они заявили о намерении вновь митинговать возле здания суда 19 июля.
Полицейские, которые дежурили возле суда, также покинули свой пост и разошлись. Обстановка у здания суда спокойная. Митинг прошел без нарушений общественного порядка.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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