Националисты завершили митинг в Киеве против освобождения Вышинского

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Украинские националисты завершили в понедельник митинг возле здания Подольского районного суда Киева, где должно было состояться заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент РИА Новости.

В суде 15 июля должно было начаться очередное заседание по делу Вышинского. При этом утром в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook , что Вышинский по решению суда может выйти на свободу. Во второй половине дня суд перенес заседание на 19 июля.

После объявления о переносе заседания митингующие свернули национальные флаги и разошлись. Перед уходом они заявили о намерении вновь митинговать возле здания суда 19 июля.

Полицейские, которые дежурили возле суда, также покинули свой пост и разошлись. Обстановка у здания суда спокойная. Митинг прошел без нарушений общественного порядка.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.