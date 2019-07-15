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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Депутат ГД направил запрос генпрокурору РФ в связи с делом Каклюгина

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с запросом по делу обвиняемого в сбыте наркотиков, ростовского врача-нарколога Николая Каклюгина. Об этом сам Шаргунов сообщил РИА Новости.
"Основываясь на большом количестве обстоятельств, я написал обращение к генеральному прокурору РФ с просьбой разобраться в этой истории с Николаем Каклюгиным, и жду ответа в ближайшее время. Понятно, что депутат не имеет права вмешиваться в судебные дела, но обратиться к генпрокурору по качеству следствия и обвинения - вполне, это моя прямая обязанность", - сказал Шаргунов.
Автор более 200 публикаций в светских и церковных изданиях по борьбе с наркоманией, 38-летний психиатр-нарколог и общественник Николай Каклюгин был задержан в Ростове-на-Дону в октябре прошлого года и заключен под стражу, его обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.
В поддержку Каклюгина ранее было подписано обращение 17-ти православных священников во главе с главой Координационного центра РПЦ по противодействию наркомании епископом Каменским Мефодием, в котором говорилось об активной деятельности Каклюгина по борьбе с наркоугрозой в России, а также отмечался тот факт, что особое внимание он уделял "противодействию деструктивной деятельности сектантских организаций в области псевдореабилитации наркозависимых". Кроме того, ряд священнослужителей после задержания Каклюгина записали видеообращения в его защиту.
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По словам Шаргунова, улики и основания обвинения, на которых строится дело Каклюгина, "вызывают большие сомнения". "На меня выходили многие люди, которым я доверяю и которых я уважаю, люди верующие, которые знали Николая Каклюгина, в том числе, те священники, у которых он духовно окормлялся. Есть значительное количество оснований подозревать, что это дело могло быть сфабриковано наркомафией, против которой он боролся", - заявил депутат.
Сравнивая процесс против Каклюгина с делом журналиста Ивана Голунова, которого ранее также подозревали в причастности к сбыту наркотиков, собеседник агентства признал, что, "к сожалению, то, что происходит в провинции, не имеет такой медийной поддержки, как в Москве, и в итоге не оборачивается справедливостью".
"История с Каклюгиным показательна тем, что у него очень серьезная и чистая репутация. Мне его характеризуют как подвижника. Я знаю, что после своего ареста он объявлял голодовку", - сказал Шаргунов.
В частности, он сообщил, что к нему с просьбой поддержать Каклюгина обратился и руководитель реабилитационного центра "Радуга" протоиерей Андрей Лазарев. В прошлом этот священник из города Кимры, отметил Шаргунов, сам принимал деятельное участие "в разгроме наркомафии, которая терроризировала этот город в Тверской области".
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"Если дело Каклюгина сфабриковано, то должны быть наказаны его сфабриковавшие", - заключил собеседник агентства.
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