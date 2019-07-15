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РИА Новости

Житель Перми будут судить за избиение до смерти шестилетней падчерицы

Вчера, 17:18
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении 34-летнего жителя Перми, который до смерти избил шестилетнюю падчерицу, пока мать девочки находилась на работе, а также систематически истязал другую ее дочь, сообщается на сайте СК РФ.
В августе 2018 года в одной из квартир Кировского района Перми было обнаружено тело шестилетней девочки с признаками насильственной смерти.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Перми... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что мужчина обвиняется по статьям "истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних" и "убийство малолетнего с особой жестокостью".
Следователи установили, что с 1 по 31 марта 2018 года обвиняемый систематически избивал двух дочерей своей сожительницы. Кроме того, 31 августа 2018 года мужчина с особой жестокостью убил шестилетнюю девочку. В ходе расследования дела девятилетняя девочка была изъята из семьи и помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
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