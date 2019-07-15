Вылетевший в Москву самолет AirBaltic совершил экстренную посадку в Риге

"В понедельник, 15 июля в аэропорту Рига совершил экстренную посадку самолет компании AirBaltic, следовавший по маршруту Рига-Москва. Экипаж воздушного судна сообщил о технических проблемах. Самолет сел в Риге со второй попытки", - говорится в сообщении.

По данным Sputnik, самолет вынужден был развернуться вскоре после взлета, он не успел вылететь за пределы Латвии. На взлетно-посадочной полосе воздушное судно встретили, предприняв особые меры для обеспечения безопасности. Авиакомпания AirBaltic пока не комментирует инцидент.