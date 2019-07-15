Сирия не видит поводов для беспокойства из-за поставки С-400 в Турцию

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сирия не видит поводов для беспокойства в связи с поставкой российских комплексов С-400 в Турцию, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"В данный момент Турция играет роль страны-гаранта вместе с Российской Федерацией и координирует свои шаги с руководством РФ. Поэтому, скажем так, это не находится в поле нашего внимания", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.