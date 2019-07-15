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РИА Новости
Война в Сирии

Сирия не видит поводов для беспокойства из-за поставки С-400 в Турцию

Вчера, 17:13
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сирия не видит поводов для беспокойства в связи с поставкой российских комплексов С-400 в Турцию, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.
"В данный момент Турция играет роль страны-гаранта вместе с Российской Федерацией и координирует свои шаги с руководством РФ. Поэтому, скажем так, это не находится в поле нашего внимания", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
14 июля, 20:00
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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Война в СирииС-400 «Триумф»ТурцияСирияРоссияВ мире
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