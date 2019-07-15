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2019-07-15T17:12Z
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РИА Новости

Эксперты считают неправильным оценивать стоимость рубля в бигмаках

Вчера, 17:12
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Елена Лыкова. Выводы о недооцененности той или иной валюты на основе индекса бигмака делать некорректно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Специалисты предлагают разобраться, из чего складывается стоимость популярного в мире фаст-фуда, тогда станет понятным, что национальную валюту по паритету покупательской способности надо оценивать в стандартных торгуемых товарах.
Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому российский рубль снова, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире. Так, согласно этому исследованию, валютный курс российской национальной валюты сейчас на 64,5% больше его реального значения. Авторы отмечают, что в США бигмак стоит 5,74 доллара, тогда как в России - 130 рублей, или чуть более двух долларов. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за доллар США.
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Эксперт: как бы ни был смешон индекс бигмака, но он показателенThe Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой, исходя из индекса бигмака. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев прокомментировал выводы издания.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.49 мск понедельника снижался на 25 копеек - до 62,73 рубля. За последние 15 лет курс доллара только в начале 2008 года смог приблизиться к уровню в 23 рубля, следует из данных Московской биржи.
"Индекс бигмака — это хороший показатель, но делать на его основе выводы о недооцененности той или иной валюты некорректно. Из чего складывается себестоимость бигмака: это ингредиенты, стоимость аренды, рабочей силы, логистики, налоги. Эти параметры, конечно, отличаются в разных странах. Но цена ведь не всегда только про себестоимость. Это во многом и психологические факторы и готовность платить за тот или иной продукт", - комментирует генеральный директор сервиса Rate & Goods Роман Майстер.
"В США, где культ бургеров и еды в целом, люди купят себе скорее хорошую пиццу, чем джинсы, которые могут стоить примерно одинаково. У нас же нормально экономить на еде, чтобы купить вещь", - добавляет он.
"Можно сделать вывод, что стоимость продукта в разных странах - это, скорее, показатель покупательской способности, уровня жизни, ценностей людей, тогда как на курс валюты влияют в большой степени макроэкономические и политические факторы", - резюмирует Майстер.
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Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности на примере бургера бигмак из ресторана McDonald's. Согласно этой теории, обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.
"Наиболее поразительным в этой оценке Economist является устойчивый интерес к ней, несмотря на ее достаточно очевидные недостатки как для теоретика (мы скорее ждем выравнивания в торгуемых стандартных товарах (например, сахаре), а не в товарах, в структуре цены которых большую долю занимают неторгуемые услуги, такие, например, как аренда), так и для практика (плохо предсказывает курс)", - указывает главный экономист по России компании "ВТБ Капитал" Александр Исаков.
Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин отмечает, что оценки справедливой стоимости валют на основе паритета покупательной способности применяются для долгосрочного анализа справедливого соотношения курсов валют.
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Гораздо более информативным для анализа текущей ситуации в этом плане является не сам индекс бигмака, а его скорректированная версия, которая рассчитывается тем же Economist, считает директор инвестиционного департамента UFG Weal Mnagement Алексей Потапов. Такой скорректированный индекс представляет из себя индекс бигмака с поправкой на подушевой ВВП страны, и согласно такому индексу рубль уже не выглядит так уж дёшево.
По оценкам Исакова из "ВТБ Капитал", курс рубля будет относительно стабильным в ближайшие кварталы, а на конец года курс пары доллар-рубль может составить порядка 64,7.
"С учетом текущей ситуации в российской экономике, на фоне стабильного спроса на "риск" на мировых рынках и в условиях жесткой внутренней бюджетной и налоговой политики рост курса рубля выглядит ограниченным, как и потенциал сокращения инфляции", - считает Осин из ИК "Фридом Финанс". Тем не менее, с его точки зрения, в конце текущего года доллар может составить 63 рубля.
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