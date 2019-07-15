В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти ворону

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Чебоксарах молодой человек ради спасения застрявшей вороны залез на фонарный столб. Видео опубликовал новостной портал "Про Город".
По информации интернет-издания, птица находилась на столбе более суток.
В социальных сетях местные жители обсуждали, как можно ей помочь.
На сообщение откликнулся молодой человек, который решил забраться на столб и освободить ворону.
После этого он самостоятельно спустился.
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