В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти ворону

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Чебоксарах молодой человек ради спасения застрявшей вороны залез на фонарный столб. Видео В Чебоксарах молодой человек ради спасения застрявшей вороны залез на фонарный столб. Видео опубликовал новостной портал "Про Город".

По информации интернет-издания, птица находилась на столбе более суток.

В социальных сетях местные жители обсуждали, как можно ей помочь.

На сообщение откликнулся молодой человек, который решил забраться на столб и освободить ворону.