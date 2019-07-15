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РИА Новости

На северо-востоке Афганистана талибы захватили двадцать деревень

Вчера, 17:11
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" захватили без боя 20 деревень уезда Джолга в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Ariana News cо ссылкой на главу уезда Мохаммада Сарвара Акбари.
Акбари подчеркнул, что местная полиция нуждается в подкреплении из центральной части провинции для предотвращения продвижения талибов в уезде.
Он также добавил, что в настоящее время в одном из районов уезда идут бои между полицией и боевиками.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Члены движения Талибан, Афганистан
15 июня, 21:52
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