На северо-востоке Афганистана талибы захватили двадцать деревень

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" захватили без боя 20 деревень уезда Джолга в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Боевики радикального движения "Талибан" захватили без боя 20 деревень уезда Джолга в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Ariana News cо ссылкой на главу уезда Мохаммада Сарвара Акбари.

Акбари подчеркнул, что местная полиция нуждается в подкреплении из центральной части провинции для предотвращения продвижения талибов в уезде.

Он также добавил, что в настоящее время в одном из районов уезда идут бои между полицией и боевиками.