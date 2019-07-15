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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова попросила огласить ее обращение на заседании суда по Вышинскому

Вчера, 17:11
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© РИА НовостиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве
© РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила огласить свое официальное обращение на следующем судебном заседании по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, отметив, что в целом нужно меньше эмоций и больше конструктива.

"Свое официальное обращение председательствующему суда я оставила и прошу Андрея Леонидовича (Доманского, адвоката Вышинского - Прим. ред.) его официально огласить. Пожалуйста, меньше эмоций, больше конструктива", - сказал омбудсмен журналистам.

Киевский следственный изолятор №13 (Лукьяновский СИЗО) в Киеве, где содержится руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вчера, 16:55
Москалькова не знает, с чем связан перенос рассмотрения дела Вышинского
Москалькова прибыла в Киев в понедельник на судебное заседание по делу Вышинского. Заседание суда перенесли на 15.00 19 июля.
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам. Москалькова заявила, что разговор двух президентов изменил вектор отношения двух стран, это дало импульс для справедливого и законного решения по делу Вышинского. При этом ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, занимавшийся вопросами освобождения россиян и украинцев, отмечал, что судьба Вышинского постоянно является предметом переговоров. Вместе с тем, Медведчук подчеркивал, что нельзя говорить о связке освобождения Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, а нужно освобождать всех.
В понедельник после встречи с Москальковой её украинская коллега Людмила Денисова обратилась к руководству МВД Украины и председателю суда с просьбой обеспечить присутствие Москальковой на заседании и не допустить провокаций – о попытках давления на судей со стороны украинских радикалов Москалькова сообщила ранее в понедельник.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаКиевВ мире
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