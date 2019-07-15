В Мексике вспыхнул пожар на территории заповедника

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сильный пожар на территории входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО биосферного заповедника Сиан-Каан в Мексике уничтожил растительность на площади в 600 гектаров, говорится в сообщении на странице управления гражданской обороны штата Кинтана-Роо в Сильный пожар на территории входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО биосферного заповедника Сиан-Каан в Мексике уничтожил растительность на площади в 600 гектаров, говорится в сообщении на странице управления гражданской обороны штата Кинтана-Роо в Facebook

Сообщается, что в локализации и тушении огня заняты семь пожарных расчетов, около 100 человек и вертолет министерства обороны.

По информации Национальной лесной комиссии Мексики, один из двух очагов возгорания полностью локализован и на 90% потушен. Борьба со вторым очагом продолжается.