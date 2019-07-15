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РИА Новости

В Мексике вспыхнул пожар на территории заповедника

Вчера, 17:10
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сильный пожар на территории входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО биосферного заповедника Сиан-Каан в Мексике уничтожил растительность на площади в 600 гектаров, говорится в сообщении на странице управления гражданской обороны штата Кинтана-Роо в Facebook.
Сообщается, что в локализации и тушении огня заняты семь пожарных расчетов, около 100 человек и вертолет министерства обороны.
Дым от лесного пожара
7 мая, 09:23
Пожар локализовали в заповеднике "Хакасский"
По информации Национальной лесной комиссии Мексики, один из двух очагов возгорания полностью локализован и на 90% потушен. Борьба со вторым очагом продолжается.
Заповедник Сиан-Каан вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году, служит местом зимовки для многих видов птиц и важным местом обитания для животных. В границах резервата находятся более 20 мест археологических раскопок объектов цивилизации майя.
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Кинтана-РооМексикаВ мире
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