В СЖР прокомментировали перенос заседания по делу Вышинского

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сторона обвинения в деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского пытается выиграть время для поиска новых аргументов, однако перенос заседания не сыграет никакой роли, уверен секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.

"Это (перенос заседания - Прим. ред.) нехороший звонок для тех, кто фабриковал дело против Кирилла, для тех, кто понимает, что это надуманное дело рассыпается на глазах, и они всеми силами пытаются оттянуть сроки" - сказал он РИА Новости.

Шафир уверен, что перенос привлечет к делу еще большее внимание со стороны международного сообщества:

"Уверен, что 19 июля к делу будет приковано еще большее внимание со стороны российской общественности, украинской и международной", - отметил он.

Дополнительное время стороне обвинения могло понадобиться на поиски новых аргументов в свою пользу, считает секретарь СЖР.

"Может им (обвинению - Прим. ред.) надо подмести какие-то хвосты, может, они лихорадочно пытаются найти какие-то факторы, которые могут послужить в пользу липовых обвинений в адрес Кирилла. Но четыре дня, 40 дней, 400 дней - они не сыграют никакой роли. Обвинение против Кирилла Вышинского не выдерживает никакой проверки" - добавил Шафир.

Международное сообщество, отметил он, ожидало, что сегодня Вышинского освободят. Теперь журналист, надеется Шафир, получит свободу 19-го июля.

"Кирилл является узником совести, обвинения в его адрес - это абсолютно ангажированное обвинение!" - подчеркнул он.